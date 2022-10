Mann bei Wohnungsbrand in Gelsenkirchen ums Leben gekommen

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen ist in der Nacht auf Montag eine Person ums Leben gekommen. Feuerwehrmänner fanden den Mieter bewusstlos in der Wohnung auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Er verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

Von dpa