Mann bei Flucht von Polizei nahe Kleve angeschossen

Kranenburg(dpa)

Bei der Flucht vor der Polizei nahe Kranenburg (Kreis Kleve) ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Er und drei weitere Menschen waren am Freitagabend mit dem Auto aus den Niederlanden eingereist und flüchteten am Grenzübergang Wyler vor einer Grenzkontrolle der Bundespolizei, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Sonntag mitteilten.

Von dpa