Mann bedroht Mitbewohner mit Messer und löst SEK-Einsatz aus

Aachen (dpa/lnw)

Ein 57 Jahre alter Mann hat in Aachen einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht und einen mehrstündigen Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialkräfte der Polizei (SEK) nahmen den Mann leicht verletzt vorläufig fest, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Demnach verbarrikadierte sich der Tatverdächtige am Sonntagmorgen in seiner Wohnung. Beamten hatten zunächst Hinweise darauf, dass der 57-Jährige eine Schusswaffe bei sich trage. Dies habe sich aber nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa