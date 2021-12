Mann an Bushaltestelle mit Messer und Radkreuz angegriffen

Herne (dpa/lnw)

Ein 31 Jahre alter Mann ist an einer Bushaltestelle in Herne unvermittelt mit einem Messer und einem Radkreuz angegriffen und schwer verletzt worden. Mutmaßlicher Täter sei ein 50-Jähriger, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zu der Attacke sei es gekommen, als der 31-Jährige am Freitagabend mit seiner Frau aus einem Linienbus ausgestiegen sei. Der Tatverdächtige sei danach zunächst mit seinem Auto geflohen, habe sich aber später an einer Polizeiwache gestellt.

Von dpa