Mainz: Stammkeeper auf Bank - Alonso wechselt sechsmal

Leverkusen (dpa)

Der etatmäßige Stammtorwart Robin Zentner muss bei seiner Rückkehr in den Kader beim FSV Mainz 05 nach einer Rückenverletzung auf der Bank Platz nehmen. Sein Stellvertreter Finn Dahmen bleibt im Tor der Rheinhessen in der Partie am Sonntagabend bei Bayer 04 Leverkusen zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Trainer Bo Svensson hatte die Frage nach der Nummer 1 unter der Woche offen gelassen.

Von dpa