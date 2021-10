Magwas will paritätisch besetzte Doppelspitze in der CDU

Münster (dpa)

Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in Unions-Bundestagsfraktion, Yvonne Magwas, plädiert für eine paritätisch besetzte Doppelspitze in der CDU. Magwas warb am Samstag in einem zugeschalteten Grußwort beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster für diese Idee. Darüber sollte auch auf der geplanten Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden und in den Kreisverbänden diskutiert werden.

Von dpa