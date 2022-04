Magath: Hertha BSC eine «Mannschaft geworden»

Bielefeld (dpa)

Hertha-Trainer Felix Magath sieht im neuen Teamgeist bei Hertha BSC das Erfolgsgeheimnis im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. «Mittlerweile haben wir es hingekriegt, eine Mannschaft zu werden», sagte Magath kurz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld, in dem die Hertha den Klassenerhalt perfekt machen könnte. Der 68-Jährige führte die Jubelszenen nach dem 2:0 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart an.

Von dpa