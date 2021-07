Männer stehlen Radlader und durchbrechen Hallentor

Zwei Männer haben in Geseke im Kreis Soest einen Radlader gestohlen und versucht, damit die Flucht zu ergreifen. Die Unbekannten durchbrachen mit dem Fahrzeug das Hallentor einer Firma und beschädigten es dadurch, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte die beiden Einbrecher am Sonntagabend, wie sie mit seinem Radlader vom Gelände fuhren. Als er die beiden Männer verfolgte, ließen sie die Baumaschine stehen und flüchteten zu Fuß. Die Polizei suchte am Montag nach den Tatverdächtigen und bat um Zeugenhinweise.