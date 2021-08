Männer klauen Auto aus Autohaus und rasen in Gartenlaube

In Hamm haben zwei Männer ein Fahrzeug aus einem Autohaus gestohlen und auf der Flucht einen Unfall gebaut. Nachdem die Täter in der Nacht zu Mittwoch in das Autohaus in der Kamener Straße einbrachen, kamen sie auf der Flucht in einer Linkskurve erst nach rechts von der Fahrbahn ab und rasten dann in eine Gartenlaube, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin flüchteten die Männer zu Fuß. Einer der beiden, ein 21-Jähriger, konnte von der Polizei gefasst und festgenommen werden. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der zweite Täter war am Mittwochmorgen noch flüchtig.