Männer behindern Rettungswagen auf Einsatzfahrt: Anzeige

Mehrere Männer haben in der Gelsenkirchener Altstadt einen Rettungswagen behindert, der mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt war.

Im Wagen habe ein Jugendlicher mit einem schmerzhaften Beinbruch gelegen, der dringend ins Krankenhaus habe gebracht werden müssen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die etwa zehn Männer hätten am Samstagabend die Straße blockiert, ein 22-Jähriger habe sich provozierend vor die Motorhaube des Rettungswagens gestellt. Polizisten, die wegen eines anderen Einsatzes zufällig in der Nähe waren, hätten dem Wagen freie Fahrt verschafft. Für den 22-Jährigen gab es eine Anzeige. Einsatzfahrzeuge zu behindern, sei kein Spaß, sondern könne schlimmstenfalls das Leben anderer gefährden, appellierte die Polizei.