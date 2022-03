Mädchen bricht durch Dach und stürzt sechs Meter tief

Monheim (dpa/lnw)

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Monheim vom Dach einer Schulturnhalle sechs Meter tief in die Halle gestürzt. Das hat die Polizei in Mettmann am Montag auf Anfrage bestätigt. Das Mädchen sei mit vier weiteren Kindern im Alter von 11 bis 13 Jahren unterwegs gewesen.

Von dpa