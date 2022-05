Ludwiggalerie zeigt Fotografien von Linda McCartney

Oberhausen (dpa/lnw)

Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Brian Jones, die Rolling Stones, The Doors und The Who - Linda McCartney hat sie alle fotografiert. Die Ludwiggalerie in Oberhausen zeigt vom 15. Mai bis zum 11. September 2022 in einer Ausstellung zahlreiche Werke der einstigen Ehefrau von Beatles-Legende Paul McCartney.

Von dpa