Löschversuch in Küche endet mit Fettexplosion: Spezialklinik

Langenfeld (dpa/lnw)

Bei einer Fettexplosion in einem Mehrfamilienhaus im rheinischen Langenfeld hat ein Mann am Sonntag schwere Brandverletzungen erlitten. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht, wie die Feuerwehr Langenfeld am Montag berichtete.

Von dpa