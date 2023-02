Löscharbeiten nach Brand in Galvanik-Betrieb dauern an

Werl (dpa/lnw)

Die Löscharbeiten nach einem Großbrand in einem Galvanik-Betrieb im Industriegebiet von Werl dauern am Dienstagmorgen an. Derzeit seien Nachlöscharbeiten im Gange, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mit. Durch die starke Rauchentwicklung hatten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Von dpa