Lkw stürzt auf A1 in Böschung - Fahrer leicht verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 1 bei Wuppertal von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug in eine Böschung gestürzt.

Der 29-Jährige habe die rechte Leitplanke mit seinem Fahrzeug überfahren, wobei sich der Lkw samt Anhänger verkeilt habe, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der 29-Jährige sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die A1 wurde für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.