Lkw rammt Straßenbahn: Vier Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn in Düsseldorf sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Mitarbeiter der Rheinbahn versuchen eine eine entgleiste Straßenbahn in die Gleise zu bekommen.

Der Lkw war am Mittwochmittag aus ungeklärter Ursache an einer Kreuzung mit der Bahn kollidiert, woraufhin die Bahn entgleiste, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Aufprall sei der Tank des Lkw beschädigt worden, weshalb außerdem Kraftstoff ausgetreten sei. Zu den Verletzten zählten demnach drei Insassen der Bahn und der Lkw-Fahrer. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Es kam zu anhaltenden Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.