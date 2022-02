Lkw mit Desinfektionsmittel brennt stundenlang auf A1

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe der Anhänger voll gebrannt, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen sei auch ein Behälter explodiert. Brennende Flüssigkeit sei auf die Fahrbahn ausgetreten. Auch am Morgen hätten sich immer noch Flammen gebildet.

Tanklöschfahrzeuge seien im Pendelverkehr eingesetzt worden, um Löschwasser an den Brandort zu bekommen, schilderte der Sprecher der Feuerwehr. Nord-West-Media TV hatte darüber berichtet. Bis zu 100 Einsatzkräfte seien an der Brandstelle im Kreis Steinfurt vor Ort gewesen. Der Anhänger sei vollkommen zerstört worden. Der Fahrer des Lkw habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Die A1 war in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.