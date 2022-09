Lkw-Fahrer wendet auf A42: Motorradfahrer tödlich verletzt

Der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer war am Freitagabend bei Herne in falscher Richtung auf die Fahrbahn in Richtung Duisburg aufgefahren, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Als andere Autofahrer ihn darauf aufmerksam gemacht hätten, habe der Falschfahrer versucht, seinen Lastwagen zu wenden. Der 69 Jahre alte Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Die A42 wurde laut Polizeiangaben in Richtung Duisburg für mehrere Stunden gesperrt.