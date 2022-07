Lkw-Fahrer mit ungesicherter Sprengstoffladung unterwegs

Köln (dpa) -

Die Polizei hat auf der Autobahn bei Köln einen Gefahrguttransporter gestoppt, der rund zehn Tonnen ungesicherten Sprengstoff geladen hatte. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Gefahrguttransporter sei bei einer Kontrolle auf der A555 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Süd aufgefallen - mit Sprengstoff in 300 ungesicherten Fässern an Bord.

Von dpa