Lkw-Fahrer in Not: Verkehrsteilnehmer reagieren nicht

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 40 bei Essen haben einen in gesundheitlicher Not befindlichen Lastwagenfahrer ignoriert und sich nicht um ihn gekümmert. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag in sengender Hitze außerhalb seines Sattelzuges in offenkundiger Notlage auf dem Seitenstreifen gelegen, teilte die Autobahnpolizei am Freitag mit. Ein Großteil der Autofahrer sei an dem Hilfsbedürftigen vorbeigefahren, ohne sich um ihn zu kümmern oder zumindest den Notruf zu wählen.

