Lkw bei Autobahnkreuz Köln-West umgekippt: A4 gesperrt

Köln (dpa/lnw)

Am Samstagmorgen ist am Autobahnkreuz Köln-West ein Lastwagen umgekippt und hat für eine Sperrung der Autobahn 4 in Richtung Heerlen gesorgt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber es sind Betriebsstoffe aus dem quer auf der Fahrbahn liegenden Lkw ausgetreten, wie die Kölner Polizei mitteilte.

Von dpa