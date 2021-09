lit.RUHR plant 54 Veranstaltungen Anfang Oktober

Eva Menasse, Elke Heidenreich oder Sven Regener - zur fünften Ausgabe des Literaturfestivals lit.RUHR werden vom 5. Oktober an wieder zahlreiche Bestsellerautorinnen und -autoren im Ruhrgebiet erwartet. Zur Eröffnung des sechstätigen Festivals liest Frank Schätzing in der Lichtburg Essen aus seinem Buch «Was, wenn wir einfach die Welt retten?» über die drohende Klimakatastrophe.

Insgesamt stehen 24 Veranstaltungen für Erwachsene auf dem Programm, wie die lit.RUHR am Dienstag berichtete. Hinzu kommen 26 Veranstaltungen an Schulen und Kindergärten sowie vier Familienangebote. Darunter ist am 10. Oktober auch eine Livestream-Lesung der Autorin Cornelia Funke. Sie stellt den dritten Band ihrer Kinderbuchreihe «Drachenreiter» vor - Titel: «Der Fluch der Aurelia».

Auch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler machen mit. So begeben sich bei einem Themenabend unter dem Titel «Jetzt übertreiben Sie aber!» Cordula Stratmann und Bjarne Mädel mit Texten von Johann Wolfgang Goethe, Aldous Huxley oder Tom Hanks auf eine literarische Spurensuche nach den kühnsten, schönsten und absurdesten Übertreibungen. Beim Themenabend «Money, money, money» geht es ums Geld: Claudia Michelsen, Peter Lohmeyer und Alexander Wertmann befragen die Literatur nach der belebenden und zerstörerischen Wirkung des Geldes.

In der Veranstaltungsreihe «Integration und Diversität» geht es unter anderem um Herkunft und Zusammenleben: Die Autorin Asal Dardan, als Kind iranischer Eltern in Deutschland aufgewachsen, diskutiert mit der Autor*in Sasha Marianna Salzmann über das Finden von Heimat und das Schreiben vom eigenen Leben.

Die meisten öffentlichen Veranstaltungen finden auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen statt.