Linienbus mit mehr als 20 Kindern landet vor Baum

Westerkappeln

Ein mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern besetzter Linienbus ist an einer Haltestelle in Westerkappeln weitergerollt und vor einem Baum gelandet. Glücklicherweise sei niemand der Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Von dpa