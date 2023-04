Ein Linienbus ist in Düren auf einem Parkplatz in Flammen aufgegangen.

Verletzt wurde niemand, in dem Bus waren zum Brandzeitpunkt keine Fahrgäste mehr. Der Fahrer habe das Feuer im hinteren Teil des Fahrzeugs bemerkt, nachdem er den Bus geparkt habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend.