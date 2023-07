Lindner im Urlaub «zu Lande, zu Wasser und in der Luft»

Berlin (dpa)

Finanzminister Christian Lindner will seinen Sommerurlaub an diesem Wochenende am Niederrhein beginnen. Er freue sich «auf Zeit mit meiner Frau und mit Freunden», sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Der FDP-Chef ist seit gut einem Jahr mit der Journalistin und Buchautorin Franca Lehfeldt verheiratet. «Wir haben ein paar Stationen, die wir zu Lande, zu Wasser und in der Luft abklappern. Am Wochenende geht es los mit einem Besuch bei Freunden am Niederrhein», verriet er.

Von dpa