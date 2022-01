Liegt NRW bei großen Impfzielen im Soll?

Impfungen am laufenden Band: 30 Millionen zusätzliche Impfungen peilt die Bundesregierung bis Ende Januar an.

Zwei Ziele hat die Bundesregierung Ende Dezember vorgegeben: Bis Ende Januar 30 Millionen weitere Impfungen – und eine 80-Prozent-Quote bei den Erstimpfungen. Liegt NRW im Soll? Und wo erfolgen schon Viertimpfungen? Wir geben einen Überblick.

In welchen Fällen sind Viertimpfungen sinnvoll? „Die vierte Impfung ist aktuell zunächst für Menschen mit kaum funktionierendem Immunsystem eine Möglichkeit, den Immunschutz aufzufrischen“, erklärt Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, und verweist auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. „Das können zum Beispiel Transplantierte sein oder Menschen, die Immunsuppressiva, also Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, nehmen müssen. Sie erhalten im Einzelfall bereits die vierte Impfung.“ Zahlen zu den Viertimpfungen gibt es laut NRW-Gesundheitsministerium nicht, da das Robert-Koch-Institut diese noch nicht ausweise.

Westfälische Hausärzte fordern mehr Biontech-Dosen Foto: Die westfälischen Hausärzte haben die derzeitige Belieferung mit Impfstoffen kritisiert. Im Gegensatz zu den Impfzen­tren und Impfstellen erhielten die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte „fast ausschließlich Moderna“, erklärte Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, auf Anfrage unserer Redaktion. „Für die Impfung von unter 30-Jährigen ist aber nur Biontech empfohlen.“ Sie forderte deshalb eine gerechtere Aufteilung des Impfstoffes. „Sollte die Kontingentierung von Biontech in den Praxen länger anhalten, könnte uns das bei der Impfung und der Boosterung der Zwölf- bis 30-Jährigen bremsen.“ (sb) ...

Schafft NRW seinen Anteil am 30-Millionen-Impfungen-Ziel? Das Ministerium verweist zunächst darauf, dass das Land seinen Anteil beim ersten Impfziel des Bundes, 30 Millionen zusätzliche Impfungen zwischen Mitte November und Ende 2021, rechtzeitig erfüllt habe. Bereits am 22. Dezember habe man die auf NRW bezogene Zielmarke von 6,4 Millionen Impfungen erreicht – hochgerechnet auf einen 21,1-prozentigen Bevölkerungsanteil. Ende 2021 verkündete die Bundesregierung das neue Ziel, 30 Millionen zusätzliche Impfungen bis Ende Januar. „Seitdem wurden in NRW wiederum insgesamt rund 2,7 Millionen Impfungen verabreicht, was durchschnittlich etwas mehr als 250 000 Impfungen pro Tag entspricht“, teilt das Ministerium mit. „Unter der Annahme, dass diese tägliche Anzahl an Impfungen erfolgen würde, würde NRW bis Ende Januar knapp 6,4 Millionen Impfungen erreichen.“

Wann erreicht NRW die 80-Prozent-Quote bei den Erstimpfungen? Bis Ende Januar will die Bundesregierung eine Quote von 80 Prozent bei den Erstimpfungen erreichen, nachdem das zunächst für 7. Januar gesteckte Ziel nicht erreicht wurde. Aktuell liegt die Quote bei nur 75,2 Prozent. NRW dagegen ist schon jetzt mit einer Quote von 79,1 Prozent wesentlich weiter. In den vergangenen vier Wochen hätten im Land durchschnittlich 12 336 Menschen ihren ersten Piks bekommen, teilte das Ministerium mit. Wenn man sich an diesem Wert orientiere, geht das NRW-Gesundheitsministerium davon aus, die 80-Prozent-Quote in NRW Ende Januar, spätestens aber Anfang Februar zu erreichen.