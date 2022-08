Leverkusens Rolfes stellt klar: Kein Interesse an Gosens

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hat ein angebliches Interesse des Fußball-Bundesligisten an Nationalspieler Robin Gosens zurückgewiesen. Ein entsprechendes Gerücht war am Dienstag aufgekommen. «Es gibt kein Angebot von Bayer, und es gibt keine Absicht, ihn zu kaufen», sagte Rolfes am Mittwoch dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Von dpa