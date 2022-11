Leverkusens Profis nach Derbysieg: «War wieder unterirdisch»

Leverkusen (dpa)

Lukas Hradecky und Robert Andrich von Bayer Leverkusen sehen trotz des Derbysieges beim 1. FC Köln und sechs Punkten aus zwei Spielen noch viel Luft nach oben. «Ich glaube schon, dass wir noch lange nicht am Ende sind», sagte Bayers Mittelfeldspieler Andrich nach dem 2:1 (0:1) am Mittwoch in Köln, durch das sich der vermeintliche Champions-League-Aspirant nach 14 Spielen auf vier Punkte von den Abstiegsrängen absetzte. Bereits am Sonntag hatte Leverkusen 5:0 gegen Union Berlin gewonnen.

