Leverkusens Frimpong lobt Alonso: «Gibt uns viel Energie»

Madrid (dpa)

Bayer Leverkusens Außenbahnspieler Jeremie Frimpong hat sich positiv über die Arbeit von Trainer Xabi Alonso geäußert. «Der Trainer gibt uns viel Energie auf dem Platz», sagte der 21-Jährige in Madrid vor dem Champions-League-Spiel von Bayer 04 bei Atlético an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Alonso hat seit seiner Amtsübernahme in Leverkusen von vier Pflichtspielen eins gewonnen und zwei verloren. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag trennten sich die Rheinländer 2:2 vom VfL Wolfsburg.

Von dpa