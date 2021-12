Leverkusener Aufstiegstrainer Willibert Kremer gestorben

Leverkusen (dpa)

Der ehemalige Fußball-Profi und -Trainer Willibert Kremer ist tot. Wie seine einstigen Clubs Bayer Leverkusen und Viktoria Köln an Weihnachten mitteilten, starb er nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren. Die Leverkusener erinnerten an die großen Verdienste ihres ehemaligen Aufstiegstrainers: «Sein Platz in der Vereinsgeschichte von Schwarz und Rot wird unantastbar bleiben. Als Pionier und Erneuerer, als Meister-Coach und Aufstiegstrainer.»

Von dpa