Leverkusen rund einen Monat ohne Abwehrspieler Bakker

Leverkusen (dpa/lnw) -

Die schlechten Nachrichten für den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen reißen nicht ab. In den kommenden Wochen muss der Krisenclub auch noch auf Abwehrspieler Mitchel Bakker verzichten. Der niederländische U21-Nationalspieler zog sich beim 0:2 am Samstag gegen den Vfl Wolfsburg ein Knochenödem im linken Sprunggelenk sowie einen Kapselriss und einen Anriss des linken Außenbandes. Das teilte Bayer am Montag mit.

Von dpa