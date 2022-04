Leverkusen mit Tah gegen Leipzig

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig doch auf Nationalspieler Jonathan Tah zurückgreifen. Wie von Trainer Gerardo Seoane angedeutet, kann der Abwehrspieler trotz der am vergangenen Sonntag erlitten Rippenprellung auflaufen. Im Vergleich zum 0:0 in Bochum tauscht Seoane zweimal: Paulinho und Kerem Demirbay mussten weichen für Exequiel Palacios und Mitchel Bakker.

