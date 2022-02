Leverkusen mit Hradecky, aber ohne Kossounou gegen Stuttgart

Leverkusen (dpa/lnw)

Kapitän Lukas Hradecky wird im Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wieder ins Tor von Bayer Leverkusen zurückkehren. «Er ist gesund, in guter Verfassung und hatte die ganze Woche keine Symptome mehr. Von daher ist das kein Problem», sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag. Hradecky hatte wegen eines positiven Corona-Tests das 5:2 in der Vorwoche in Dortmund verpasst und konnte sich am Mittwoch freitesten.

Von dpa