Leverkusen mit fünf Wechseln, Augsburg mit dreien

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen und der FC Augsburg haben nach ihren Auftakt-Niederlagen in der Fußball-Bundesliga für das direkte Duell kräftig durchgewechselt. Bayer-Coach Gerardo Seoane veränderte sein Team gegenüber dem 0:1 in Dortmund auf fünf Positionen, sein Kollege Enrico Maaßen nach dem 0:4 gegen den SC Freiburg auf dreien. Bayer und der FCA waren am 1. Spieltag die beiden einzigen Teams der Liga, die kein Tor erzielten.

Von dpa