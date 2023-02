Leverkusen in Monaco: Wirtz zurück, Schick auf der Bank

Monte Carlo (dpa)

Trainer Xabi Alonso hat vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League bei der AS Monaco seinen Kader im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Spiel fast wieder komplett umgestellt. Nachdem er beim 2:3 am vorigen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 sechs Änderungen vorgenommen hatte, läuft am Donnerstag im Fürstentum fast wieder dieselbe Elf auf wie beim 2:3 im Hinspiel vor Wochenfrist. Einzige Änderung ist die Hereinnahme des Franzosen Amine Adli für Nadiem Amiri.

Von dpa