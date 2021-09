Leverkusen in Glasgow mit drei Veränderungen in der Startelf

Glasgow (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit drei personellen Änderungen in das zweite Gruppenspiel in der Europa League bei Celtic Glasgow am Donnerstagabend. Trainer Gerardo Seoane bringt im Vergleich zum jüngsten 1:0 des Bundesliga-Zweiten gegen den FSV Mainz 05 zunächst in der Innenverteidigung den 19-jährigen Piero Hincapie für Odilon Kossounou, auf der Rechtsaußenposition im Mittelfeld Paulinho für Karim Bellarabi und als Spitze Lucas Alario anstelle von EM-Teilnehmer Patrick Schick von Beginn an.

Von dpa