Leverkusen holt Xhaka zurück in Bundesliga: Vertrag bis 2028

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen holt den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka zurück in die Fußball-Bundesliga. Wie der Club am Donnerstagabend bekannt gab, erhält der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Europa-League-Starter einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Zuvor hatten der «Kölner Stadt-Anzeiger» und die «Bild»-Zeitung berichtet, dass Xhaka den Medizincheck in Leverkusen absolviert hat.

Von dpa