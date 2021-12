Leuchtender Traktor-Konvoi: «Ein Funken Hoffnung»

Wipperfürth (dpa/lnw)

In Wipperfürth im oberbergischen Kreis findet heute eine leuchtende Traktor-Parade statt. Insgesamt 80 bis 90 Fahrzeuge werden zum dritten Advent mit Lichterketten geschmückt, um hintereinander durch die Stadt zu fahren, so Organisator Friedel Kausemann. «Wir wollen mit dem dekorierten Zug Freude in die dunkle Jahreszeit bringen», sagte er.

Von dpa