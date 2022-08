Letztes Ferienwochenende: Volle Autobahnen erwartet

Kurz vor Ende der Ferien zieht es viele Urlauber zurück nach Hause - oft über vollgestopfte Autobahnen. Dieses Szenario könnte Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen wieder blühen. Der ADAC NRW geht von verstärktem Rückreiseverkehr aus.

In NRW geht am Mittwoch die Schule wieder los. Laut ADAC wird der Schwerpunkt des Verkehrsaufkommens ab Sonntagmittag erwartet, auch am Samstagmittag und -nachmittag werde wohl viel los sein. Und auch am Montag und Dienstag könnte es auf den Straßen voller werden als sonst.

Bei Staus gilt laut ADAC die Faustregel: Erst ab einer Länge von zehn Kilometern oder bei einer Vollsperrung sollte man wirklich abfahren. Wer flexibel ist, sollte außerdem Stoßzeiten vermeiden und entweder am frühen Morgen aufbrechen oder besonders spät fahren.

Und womit müssen Zug- und Flugreisende rechnen? Die DB Regio NRW geht weiterhin von vielen Fahrgästen aus, allerdings nicht von einem starken Anstieg wegen Rückreiseverkehrs. Auch bei den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn rechnet man mit einem ähnlichen Aufkommen wie an den vergangenen Ferienwochenenden.