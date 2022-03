«Letzter Bulle» als Pontius Pilatus: Baum in RTL-«Passion»

Die Sat.1-Krimireihe «Der letzte Bulle» hat Schauspieler Henning Baum bekannt gemacht, jetzt steht er beim RTL-Osterspektakel «Die Passion» als Pontius Pilatus auf der Bühne. Die Musikveranstaltung über die letzten Tage im Leben von Jesus Christus war zwei Mal wegen Corona abgesagt worden. Beim dritten Anlauf am 13. April soll der 49-jährige Baum dieses Jahr die Rolle des römischen Statthalters, der Jesus zu Tode verurteilt hatte, übernehmen, teilte der Sender am Dienstag über das Event mit.

Schauplatz der Übertragung ist die Ruhrgebietsstadt Essen, Geburtsort von Baum. RTL verspricht eine «moderne und ungewöhnliche Darstellung» der «größten Geschichte aller Zeiten». Die Geschehnisse sollen unter anderem mit Hilfe bekannter Pop-Songs zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert werden, heißt es in der Ankündigung.

«Das ist eine unglaublich schwierige Rolle in wahrscheinlich einer der mystischsten und größten Geschichten», sagte Baum. «Das reizt mich also sehr, diese Figur zu spielen: Der Mann, der seine Hände in Unschuld wäscht», der sich seiner Schuld einerseits bewusst sei, sie aber auch verdräng, sei «schauspielerisch eine sehr anspruchsvolle, schwierige, aber hochinteressante Aufgabe», so Baum.

Das übrige prominent besetzte Ensemble hatte bereits vor der Pandemie festgestanden: So soll bei der Liveshow am Mittwoch vor Ostern Moderatoren-Urgestein Thomas Gottschalk durch die musikalische RTL-Version der Passionsgeschichte führen. Der bekannte Musicaldarsteller und einstige «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Alexander Klaws übernimmt die Rolle des Jesus. Mark Keller («Der Bergdoktor») wird Verräter Judas verkörpern.

Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen gibt den Petrus. Als Maria tritt Sängerin Ella Endlich («Küss mich, halt mich, lieb mich») auf. Als Jünger sind unter anderem Schauspieler und Autor Samuel Koch, Sänger Gil Ofarim und Musiker und Moderator Stefan Mross zu sehen.