Letzte Impfzentren in NRW schließen

Düsseldorf/Bochum (dpa/lnw)

In den letzten Impfzentren gehen jetzt die Lichter aus. Sie waren im Eiltempo beispielsweise in Messehallen, am Flugplatz oder am Stadion errichtet worden. Die Impfangebote sollten noch näher an die Menschen ran. Das Konzept Impfzentrum gehört aber nicht in den Papierkorb.

Von dpa