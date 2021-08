Leichtflieger verunglückt bei Notlandung: Pilot verletzt

Bei einer Notlandung ist ein 63 Jahre alter Pilot in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit der Tragfläche seines Leichtflugzeugs an einem Gebüsch hängengeblieben. Der Flug-Doppeldecker stoppte bei dem Unglück mit der Front im Boden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sei am Samstagabend verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beim Start habe es in einer Höhe von etwa 50 Metern einen lauten Knall am Flieger gegeben, hieß es. Der Pilot habe die Notlandung eingeleitet. Die Landesluftfahrtbehörde soll die genaue Ursache des Unfalls ermitteln. Derzeit gehe man von einem technischen Defekt am Motor des Doppeldeckers aus, hieß es.