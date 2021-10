Leiche in Wohnung in Marl gefunden

Marl (dpa/lnw)

In einer Wohnung in Marl (Kreis Recklinghausen) haben Polizisten einen toten Mann gefunden. Mehrere Personen seien vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nähere Angaben zu den Festnahmen und zu der Tat machte er nicht.

Von dpa