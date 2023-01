Leiche in Kleingarten: Toter identifiziert

Bei dem toten Mann handele es sich um einen 37 Jahre alten Mann, der in Polen vermisst wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zahlreiche Zeugenhinweise hätten zu dieser Erkenntnis geführt. Die Obduktion hatte ergeben, dass der am 21. Dezember gefundene Mann aufgrund von Unterkühlung gestorben war, seine Identität war aber länger ungeklärt geblieben. Am Mittwoch hatte die Polizei einen Zeugenaufruf mit Foto veröffentlicht.