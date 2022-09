Leiche eines vermissten Manns im Masurensee gefunden

Zwei Wassersportler informierten am Donnerstag die Leitstelle über eine leblose Person im See, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte bargen den Mann, der tot an der Wasseroberfläche in Ufernähe trieb. Ermittler hätten ihn als den 53-jährigen Vermissten identifiziert. Der Mann habe am Samstag ein ferngesteuertes Boot aus dem See bergen wollen und sei nicht aus dem Wasser zurückgekehrt. Bei der Suche waren am Wochenende auch Taucher und eine Hubschrauber-Besatzung im Einsatz.