Lehmbruck Museum zeigt größte Gormley-Schau in Deutschland

Der 72-jährige Gormley zähle zu den großen Bewunderern des in Duisburg geborenen Bildhauers Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), teilte das Museum mit. Werke der Künstler, zwischen denen fast hundert Jahre zeitlicher Abstand liegt, würden im gesamten Museum auf über 3000 Quadratmeter in Dialog miteinander treten, kündigte Museumsleiterin Söke Dinkla am Mittwoch an. Die Ausstellung geht vom 23. September bis zum 26. Februar kommenden Jahres. Antony Gormley lebt und arbeitet in London.