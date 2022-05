Lego klagt gegen «Klemmbaustein-Händler»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Streit um Spielfiguren: Der Spielwarenhersteller Lego will heute in einem Verfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht einem Paderborner Spielwarenhändler den Verkauf von bestimmten Konkurrenzprodukten verbieten lassen. Lego sehe in dem Verkauf der Produkte einen Verstoß gegen das Marken-, Design- und Urheberrecht, teilte das Gericht mit. Denn nach Auffassung der dänischen Firma könnten die von dem Händler vertriebenen Spielfiguren mit den Lego-Minifiguren verwechselt werden. Den Streitwert bezifferte das Gericht auf 500.000 Euro.

Von dpa