LEG geht auf Nummer sicher und setzt Dividende aus

Düsseldorf (dpa)

Angesichts der sinkenden Immobilienpreise und steigenden Zinsen geht der Immobilienkonzern LEG auf Nummer sicher und will für das Jahr 2022 die Dividende aussetzen. «Es ist im Augenblick unfassbar schwer zu greifen, wie sich die Immobilienmärkte weiter entwickeln werden», begründete Konzernchef Lars von Lackum am Donnerstag in Düsseldorf den Schritt. In dieser Situation wolle das Unternehmen nicht über 300 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten, nur um sich das Geld möglicherweise später am Kapitalmarkt wieder teuer besorgen zu müssen.

Von dpa