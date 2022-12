Leerstehendes Wohnhaus brennt zweimal: 80.000 Euro Schaden

In einem leerstehenden Wohnhaus in Remscheid hat es zweimal innerhalb weniger Stunden gebrannt.

Am Mittwoch habe der Dachstuhl des Gebäudes gebrannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen verhindert. In der Nacht erhielten die Einsatzkräfte dann die Meldung, dass es in der Wohnung wieder im Bereich des Dachstuhls brannte. Wie es zu dem Feuer kam und warum es zweimal ausbrach, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.