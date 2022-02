Lee vor Schalke-Debüt: Grammozis will Revanche gegen Jahn

Gelsenkirchen (dpa/lnw) -

Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Dong-gyeong Lee könnte schon im Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) sein Debüt für den FC Schalke 04 geben. «Wir müssen schauen, ob die Flüge hin und her in den letzten Tagen Spuren hinterlassen haben. Aber er trainiert ab heute voll mit und dann sehen wir, wie es aussieht», sagte Trainer Dimitrios Grammozis über den am Montag ausgeliehenen Offensivspieler, auf den er große Stücke hält: «Ich habe Dong schon länger auf dem Zettel. Dieser Spieler hat uns gefehlt. Deshalb bin ich froh, dass das geklappt hat.»

Von dpa